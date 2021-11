Especulado no Fluminense, Thiago Silva deve renovar contrato com Chelsea - AFP

Publicado 24/11/2021 19:52

Rio - O retorno de Thiago Silva ao Fluminense pode ficar distante por mais uma temporada. A tendência é de que o zagueiro renove o contrato com o Chelsea, onde atua em alto nível e é prestigiado pela diretoria e torcida do clube inglês. A informação é do portal "UOL".

Aos 37 anos, o jogador é incontestável na seleção brasileira, sob o comando de Tite, e um dos destaques no elenco titular do Chelsea, com o técnico Thomas Tuchel. De acordo com o jornalista Bruno Andrade, do portal "UOL", o treinador alemão torce pela extensão do vínculo do atleta.

O zagueiro é sonho da diretoria do Fluminense para ser repatriado e encerrar a carreira em Laranjeiras. Em 2007, com a camisa tricolor, Thiago Silva conquistou a Copa do Brasil e vice da Libertadores em 2008.