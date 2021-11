Em reunião em Luque, Conselho da Conmebol se posicionou contra o projeto de realização da Copa do Mundo a cada dois anos - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 25/11/2021 13:06

Rio - A Conmebol aprovou uma mudança para a disputa da Libertadores e da Sul-Americana em 2022. As competições não vão ter mais o gol fora de casa como critério de desempate no mata-mata. A decisão foi comunidade pela entidade em nota divulgada por meio das redes sociais.

Com isso, a partir de agora, em um confronto mata-mata, quando as duas equipes ficarem empatadas no saldo após dois jogos, a decisão da vaga será nos pênaltis. A Copa do Brasil tomou essa decisão primeiro e aboliu o gol fora de casa como critério de desempate a partir da edição de 2018.

Na atual temporada, a antiga regra fez com que o Fluminense fosse eliminado da Libertadores. Nas quartas de final contra o Barcelona, o Tricolor empatou por 2 a 2 no Maracanã e por 1 a 1 no Equador e acabou eliminado. Os equatorianos se classificaram para encarar o Flamengo na semifinal.

Confira a nota da Conmebol:

"A CONMEBOL elimina o “gol fora de casa”. A partir de agora, todos os gols dos torneios da CONMEBOL terão o mesmo valor, os muitos gols convertidos como visitante não serão mais considerados como fator de desempate. Com isso, visa-se uma maior justiça esportiva."