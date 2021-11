Neymar e Anitta na Sapucaí em 2019: muita polêmica no Carnaval - Reprodução do Instragram

Publicado 25/11/2021 13:20

Rio - Atração da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no próximo sábado, em Montevidéu, a cantora Anitta foi definida pelo Jornal "Olé" como ex de Neymar. No título de sua matéria sobre o assunto, o veículo não chegou nem a mencionar o nome da cantora.

"Ex de Neymar que vai cantar na final da Copa Libertadores", escreveu o jornal.

O "Olé" fez referência a um affair vivido por Neymar e Anitta no carnaval do Rio, em 2019. Na época, os dois trocaram beijos em um camarote da Sapucaí.

Será a segunda vez que Anitta se apresenta na final da Libertadores. Ela foi uma das atrações em 2019, quando o Flamengo se sagrou campeão em Lima.