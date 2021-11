Zidane pretende seguir como técnico, mas só em 2022 - AFP

Zidane pretende seguir como técnico, mas só em 2022AFP

Publicado 26/11/2021 12:38

Com o interesse do Manchester United em Mauricio Pochettino, surgiu a notícia nas imprensas francesa e espanhola que o PSG só liberaria o técnico se Zidane aceitasse assumir o cargo. Entretanto, após os ingleses acertarem com Ralf Rangnick até o fim da temporada, o diretor esportivo do clube francês, Leonardo, garantiu que Zidane não foi procurado.

"Não queremos que Pochettino saia. Ele nunca pediu para sair, e nenhum clube entrou em contato sobre ele. Temos muito respeito por Zinedine Zidane, pelo que fez como jogador e técnico, mas posso dizer claramente que não há contato e não há reunião com ele", disse Leonardo à agência de notícias AFP.



Segundo as especulações, Zidane não está disposto a assumir um trabalho no meio da temporada e só quer retornar em 2022. E como o contrato do United com Rangnick é até maio, não está descartado que Pochettino volte a ser opção, o que abriria caminho para o técnico francês no PSG.