Publicado 26/11/2021 13:19

Rio - Imagine ser dono da camisa que Pelé usou na final da Copa do Mundo de 70. Pois é! Você pode comprar várias réplicas dela, perfeitamente idênticas, mas existe somente uma única que, de fato, foi usada pelo "Rei" naquela partida histórica e você pode comprá-la. Essa é a grande novidade do mercado digital, que já movimenta milhões em todo o mundo. Os NFTs, non-fungible token, da sigla em inglês, são basicamente títulos de propriedade digital que não podem ser fraudados, mas podem ser emitidos e negociados totalmente online, de forma eficiente e segura.

E foi nessa onda que Shelda, heptacampeã mundial de vôlei de praia embarcou. Fundou a Sportis junto com Victor Lopes, ex-atleta de vôlei e gestor esportivo do COB entre 2012 e 2018, e direção artística de Rodrigo Saiani, da Plau Design. E a fera das areias não perdeu tempo. Seu primeiro produto já está no mercado. É a coleção de NFTs "Fominhas de Títulos", retratando medalhistas olímpicas do vôlei feminino em formato de toy art.

A cada semana, uma nova jogadora é revelada e seus NFTs são vendidos por esse período divididos em três séries: bronze, prata e ouro. Quanto mais nobre a série, mais exclusiva e sofisticada é a arte digital.

Já foram lançadas as coleções de Shelda, Macris, levantadora da seleção brasileira e medalhista olímpica e Fofão, ex-levantadora da Seleção Brasileira e ouro em Pequim. Na próxima semana, mais uma surpresa estará à disposição dos colecionadores de NFTs.

Além da aquisição da arte digital, cada série gera um benefício adicional ao seu comprador. A série bronze dá direito a participar de um canal do Telegram exclusivo com a atleta da coleção. A prata garante participação em uma live exclusiva junto com a atleta e outros compradores das séries prata e ouro. Além disso, a coleção prata possui a característica de ter apenas 100 unidades, cada uma associada a uma única palavra. Se o/a comprador(a) do NFT escolher uma das palavras também escolhidas pela atleta, ganha de brinde uma cópia da boneca física.

A série ouro, além de participar do grupo de Telegram e da live exclusiva, garante também uma cópia física da boneca. "Nossa principal motivação foi gerar outras formas de relacionamento com nossos fãs e trazer uma nova visão para o esporte, através de uma tecnologia moderna que já vem sendo aplicada nas principais ligas esportivas profissionais americanas", explicou Shelda, revelando sua preocupação com o futuro do esporte no Brasil.

"Outro grande diferencial deste projeto, é que parte da venda da coleção “Fominhas de Títulos” será destinada a um fundo de investimento em jovens atletas de alto rendimento. Eles receberão, além de recursos financeiros, mentoria de grandes nomes do esporte. A intenção da Sportis é que os ídolos do presente ajudem a formar ídolos do futuro", encerrou a medalhista olímpica.