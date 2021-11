Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Publicado 26/11/2021 13:25

Chapecó (SC) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu, na manhã desta sexta-feira, o jogo entre Chapecoense e Atlético-GO que seria realizado às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo é o mau tempo na cidade catarinense, que impediu o pouso do clube goiano.

Assim como o Atlético-GO, a equipe de arbitragem também teve problemas para pousar em Chapecó. O avião do clube goiano não conseguiu aterrissar e precisou voltar para São Paulo. A CBF ainda divulgará a nova data do confronto.

"Por volta das 18 horas desta quinta-feira, a delegação do Atlético Goianiense seguiu viagem a caminho de Chapecó-SC, com saída do Aeroporto de Guarulhos-SP. Entretanto, devido às condições climáticas adversas, não foi possível aterrissar no Aeroporto local. A aeronave tentou iniciar a descida, porém, era impossível continuar devido a forte turbulência. Com isso, o comandante decidiu pelo retorno do avião para Guarulhos-SP, em um processo que durou cerca de 3 horas e 30 minutos. Após o susto, a delegação atleticana aguardou no aeroporto a ida para o hotel por mais 50 minutos", informou o Atlético.

A última vitória da Chapecoense em casa foi em 2 de junho, quando superou o ABC-RN por 3 a 1 pela Copa do Brasil. O único triunfo no Brasileirão ocorreu em 11 de setembro ao bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em Bragança Paulista (SP). O time soma 15 pontos e não tem mais chances sequer de deixar a 20.ª e última posição.

O Atlético-GO aparece em 15º lugar, com 41 pontos, quatro a mais do que o Bahia, que abre o Z-4, em 17º. Apesar disso, não vence há sete jogos, acumulando três derrotas seguidas depois de quatro empates consecutivos. A última vitória foi em 25 de outubro, com 2 a 0 diante do Grêmio, em Goiânia.