Publicado 26/11/2021 13:42

Rio - O voo para uma inesquecível experiência esportiva vai decolar. A Absolut Sport é a responsável por conduzir centenas de torcedores brasileiros na grande final da Libertadores 2021, e faz isso com a valiosa colaboração de Joel Santana. Um dos personagens mais carismáticos do futebol mundial, o "Papai" estrela o filme da empresa, assinado pelo cineasta Felipe Bretas.

Na peça publicitária, Joel Santana dá vida a três personagens durante a viagem até Montevidéu, no Uruguai, local da grande decisão entre Palmeiras e Flamengo: o comandante do voo, o comissário e o turista, além de representação própria. O roteiro destaca a emoção de presenciar a história a ser escrita em campo e os diferenciais dos pacotes comercializados pela agência, como assistir à partida ao lado do treinador multicampeão.

O filme estreou nesta sexta-feira, dia 26, véspera da final, nas plataformas de redes sociais da agência. A produção executiva e supervisão artística da peça é de Felipe Bretas, com roteiro e direção de Junior Vieira. Assista: @absolutsportbr.

"É muito legal ter uma final de Libertadores com times brasileiros. É a maior competição da América, e vou viver todas as emoções desse grande jogo ao lado dos torcedores. Vamos torcer, vibrar e, acima de tudo, festejar. Será um grande espetáculo do futebol, e estou muito animado para essa experiência. Espero todos para a final da Libertadores. Vem com a gente", convoca Joel Santana.

"A saudade estava muito grande em entregar ao torcedor uma experiência única, como será a final da Libertadores 2021. Foram longos meses de paralisação, sem público nos estádios, mas agora estamos de volta. Esse projeto é ainda mais especial por isso, e tenho certeza que viveremos dias incríveis em Montevidéu", avisa o VP e cofundador da Absolut Sport no Brasil, Harry Collecta.