Denílson projeta final da Libertadores equilibrada e revela preferência entre Flamengo e Palmeiras Reprodução

Publicado 26/11/2021 14:21

Rio - O comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, projetou o duelo entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, às 17h, pela final da Libertadores, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O ex-jogador destacou que será uma partida equilibrada e afirmou que o clube paulista entrará em campo com uma vantagem defensiva sobre o Rubro-negro.

"É um jogo muito equilibrado. Não só na questão técnica, mas também na questão de entrega. Eu vejo o Palmeiras, posso até estar falando uma bobagem, mas com um pouco mais de poder defensivo que o Flamengo. O Flamengo, esteticamente, joga melhor, mas o Palmeiras é muito mais direto, sempre termina a jogada rápido", disse o comentarista Denílson no Jogo Aberto.