Vampeta critica atuação de Messi, Neymar e Mbappé no PSG: 'É tudo uma panela' Foto: Divulgação/AFP

Publicado 26/11/2021 14:57

Rio - O comentarista Vampeta criticou o desempenho do PSG, no programa "Esporte em Discussão", da Jovem Pan, na última quinta, após a derrota do clube francês por 2 a 1 para o Manchester City, na Champions League. O ex-jogador e pentacampeão pela seleção brasileira, afirmou que há uma "panela" no elenco formada por Messi, Neymar e Mbappé.

"A vaidade atrapalha. Tanto que, há cerca de um mês, o Thomas Tuchel, ex-treinador do PSG (hoje no Chelsea), deu entrevista e falou que era difícil trabalhar e administrar os jogadores e o convívio com seus familiares e amigos. Eu fiquei analisando, na derrota de ontem, o Icardi, comprado por 50 milhões de euros, e o Wijnaldum, capitão da seleção holandesa, no banco de reservas", disse o comentarista Vampeta.

"Aí o Pochettino dá uma olhada para eles, mas não pode mexer no trio. Ele mexeu duas vezes, e o Messi e o Neymar ficaram 'p...'. Eles não querem sair. O Pochettino vai ter sérias dificuldades. O que se perceber é que o Sheik é acionado sempre, independente do problema", completou.



"É tudo uma panela. O Keylor Navas foi bem na derrota contra o Manchester City, mas ele é amigo de Neymar, Di María e dos jogadores sul-americanos. Ele é titular, mas o Gianluigi Donnarumma é banco. Isso é um absurdo! Ele não pode ser reserva de ninguém. Está entre os três melhores goleiros do mundo!", concluiu.