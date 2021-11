Hugo Calderano tem feito história no tênis de mesa brasileiro - AFP

Publicado 27/11/2021 13:40

Depois de igualar a marca dos lendários mesa-tenistas Ubiraci Rodrigues da Costa, o Biriba, e Cláudio Kano, ao chegar nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa, disputado nos Estados Unidos, Hugo Calderano foi mais longe na noite desta sexta-feira. O carioca de 25 anos venceu o esloveno Darko Jorgic por 4 sets a 1 e se tornou o primeiro brasileiro a avançar às quartas de final em uma edição do torneio.

O chinês Liang Jingkun, que venceu o inglês Liam Pitchford nas oitavas, será o adversário de Calderano na próxima fase, que leva à disputa das medalhas. O jogo histórico para o tênis de mesa do Brasil, em busca do pódio inédito, começa à meia-noite, na virada de sábado para domingo.



Hugo Calderano venceu o duelo contra Jorgic, disputado no George Brown Convention Center, em Houston, com propriedade, após parciais de 8/11, 11/6, 11/3, 13/11 e 11/2. A expectativa, aliás, era de um jogo muito mais complicado, até porque o esloveno eliminou o brasileiro no WTT Star Contender em março, no Catar.



"O Hugo jogou muito bem. Mesmo iniciando com nível alto, perdeu o primeiro set. O Jorgic botou uma intensidade realmente alta. Mas o Hugo conseguiu manter essa intensidade e achou várias soluções na partida. Fechou muito bem o jogo curto e foi bem agressivo. O Hugo pode sair muito satisfeito e ficar focado daqui a pouco para as quartas de final", disse Jean-René Mounié, técnico do mesa-tenista.



Depois de um início complicado, com uma vitória de Jorgic no primeiro set, Calderano passou a dificultar a recepção do adversário e assumiu o comando da partida. O domínio se estendeu até a quarta parcial, quando o duelo voltou a ficar equilibrado. Mesmo perdendo a oportunidade de fechar dois set points, o brasileiro manteve a concentração para vencer por 13 a 11, antes de dominar o quinto set e garantir a classificação.