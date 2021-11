Apresentador Neto - Os Donos da Bola - Foto: Reprodução/Band

Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 27/11/2021 16:45 | Atualizado 27/11/2021 16:56

Rio - O apresentador da Band, Neto, disparou contra Jair Bolsonaro, após as declarações do presidente, em evento do Rio, de que torcerá pelo Flamengo na decisão da Libertadores. Na opinião do ex-jogador do Corinthians, Bolsonaro só está preocupado com votos.

"Eu vou torcer pelo Palmeiras pela primeira vez depois que o presidente disse que todos nós somos Flamengo. Sabe porque ele falou isso? Ele só quer voto, quer fazer que você entenda que ele tenha que ser presidente. Jamais vai ter um voto meu, mas respeito quem vota", afirmou.

Jair Bolsonaro é torcedor do Palmeiras, mas afirmou em evento na última sexta-feira, que torceria pelo Flamengo na decisão. Neto apostou em Dudu como o futuro herói da decisão da Libertadores.



"Eu vou torcer para o Palmeiras ganhar de 1 a 0, com gol aos 45 do segundo tempo do Dudu, que eu sou fã. O corintiano vai ficar bravo, mas eu prefiro uma pátria feliz do que um presidente falar uma besteira dessa. Ele levantou a taça em 2018 na frente de todos os jogadores. Quero saber onde os dirigentes do Palmeiras vão colocar o rabo", disse.