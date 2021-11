Erling Haaland fez um dos gols na vitória do Dortmund por 3 a 1 sobre o Wolfsburg - AFP

Publicado 27/11/2021 15:44

Sem jogar desde o dia 19 de outubro por causa de uma lesão no quadril, Haaland voltou a campo neste sábado, após ser acionado pelo técnico Marco Rose no segundo tempo, e precisou de menos de dez minutos para balançar a rede. O retorno triunfal do fenômeno norueguês fechou a vitória por 3 a 1 do Borussia Dortmund sobre o Wolfsburg, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

O triunfo na Volkswagen Arena, casa do adversário, levou o Dortmund aos 30 pontos, consolidado na briga pela liderança contra o Bayern de Munique, que joga ainda neste sábado com o Arminia Bielefeld. O Wolfsburg, por sua vez, segue caindo de rendimento, em sétimo lugar, com 20 pontos.



O time aurinegro começou perdendo ao sofrer um gol marcado por Weghorst logo aos dois minutos, mas conseguiu reagir, apesar de ter demorado. O empate saiu aos 35, quando Emre Can converteu um pênalti assinalado após entrada perigosa de Lacroix sobre Marco Reus, um dos destaques da partida. Depois de sofrer a falta que originou a penalidade, Reus deu a assistência para Malen fazer o gol da virada do Borussia, aos dez do segundo tempo.



Então, quando o cronômetro marcava 27 minutos, Marco Rose chamou Haaland para entrar no lugar de Malen e viu o jovem de 21 anos fazer aquilo que está mais acostumado, mesmo depois de mais de um mês parado. Oito minutos após entrar em campo, o norueguês aproveitou cruzamento de Brandt na área para se lançar em direção à bola e coroar o retorno com gol e vitória.



Animado com a atuação do artilheiro, o Dortmund volta a campo no próximo sábado para um confronto direto pela liderança contra o Bayern de Munique, no Signal Iduna Park. No mesmo dia, o Wolfsburg joga contra o Mainz, na casa do adversário.