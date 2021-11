Torcida do Flamengo provoca palmeirenses em Montevidéu - Reprodução

Publicado 27/11/2021 15:34 | Atualizado 27/11/2021 16:05

Montevidéu (URU) - Torcedores de Flamengo e Palmeiras protagonizaram confusão horas antes do duelo válido pela final da Libertadores da América, em Montevidéu, no Uruguai. O tumulto aconteceu em um dos restaurantes próximos ao Estádio Centenário, palco da decisão da tarde deste sábado (27). A informação é do portal "UOL".

O estabelecimento, que fica localizado mais próximo das entradas destinadas ao torcedor Alviverde, estava lotado por conta do horário de almoço. Alguns flamenguistas, no entanto, também estavam no local em uma área externa. A princípio sem serem incomodados, os Rubro-negros foram expulsos a pontapés por integrantes de uma organizada do Palmeiras.

A confusão deixou meses e cadeiras jogadas no chão, além de muitas garrafas quebradas. Policiais locais interviram no tumulto e não há registro de detenções.

Com as ruas de Montevidéu tomada por brasileiros desde o começo da semana, foi o primeiro caso de briga entre torcedores antes da final da Libertadores. A bola rola para Palmeiras e Flamengo a partir das 17h.