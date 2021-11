Vinicius Junior - AFP

Publicado 27/11/2021 17:16

Rio - Sonho do Real Madrid na próxima janela de transferências, Mbappé,do Paris Saint-Germain, teria que se adaptar à presença de Vinicius Junior no time titular. Quem garante é o técnico Carlo Ancelotti, cada vez mais entusiasta do brasileiro, que vive grande fase na temporada.

"O Vini é um jogador que tem que jogar pela esquerda e vai seguir jogando por ali, seja quem for seu companheiro", disse o treinador ao ser questionado sobre uma possível chegada do francês.

O maior desejo dos merengues é reunir um trio com três das maiores revelações do futebol mundial na temporada: Mbappé, Haaland e Vinicius Junior. O último já está no clube, enquanto os outros dois negociam para vestir a camisa no ano que vem.

Depois de um início de muita oscilação, VInicius tornou-se titular absoluto com Carlo Ancelotti e vem fazendo sua melhor temporada pelo Real Madrid. Na grades ligas europeia, nenhum brasileiro tem números melhores que os dele desde agosto. São 10 gols e assistências em 18 jogos. Neste domingo, ele atuará novamente contra o Sevilla, às 17h, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.