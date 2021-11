Abel Ferreira conquista Libertadores pela segunda vez seguida - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 27/11/2021 20:43

Rio - O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, conseguiu levantar a taça da Libertadores pela segunda vez seguida, sendo em 2020 e 2021. Por outro lado, em 2019, o então treinador Jorge Jesus, fez o mesmo no comando do Flamengo, dando o pontapé nos três anos seguidos que um comandante português conquista o torneio sul-americano.

No caso de Abel Ferreira, vencedor da Libertadores com o Palmeiras, o treinador tinha conquistado a primeiro taça após três meses no comando do clube paulista. Desde 2001, um treinador não conquistava o torneio sul-americano em anos consecutivos, sendo que a última vez foi com o argentino Carlos Bianchi pelo Boca Juniors.

A partir deste momento, o treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, conseguiu faz parte da galeria, ao lado de Manuel José e José Mourinho como os únicos técnicos portugueses que conquistaram torneios continentais por mais de uma vez.