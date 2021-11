Jogadores do Palmeiras celebram o título - AFP

Publicado 28/11/2021 17:00

Rio - Declaradamente torcedor do Vasco, Deyverson escreveu sua história no Palmeiras. Herói improvável da final da Libertadores 2021, o atacante foi carrasco justamente do maior rival do clube de São Januário. No vestiário do Estádio Centenário, em Montevidéu, o jogador cantou e dançou com Luan, ex-Vasco, uma música da torcida organizada Cruzmaltina.

O Deyvinho é Força Jovem ôoooô



Deyverson e Luan são muito Vasco! pic.twitter.com/JMtQ409t89 — Wesley Curty (@wesley_curty) November 28, 2021



No último sábado, Deyverson já era assunto na torcida do Vasco. Isso porque, ao marcar o gol decisivo contra o Flamengo, torcedores recordaram as aspas de amor ao clube do atacante do Palmeiras.

"Tenho sim o sonho de jogar no Vasco. Eu sempre falei para o meu empresário, que meu sonho seria um dia ter a honra de jogar no clube do meu coração, pelo qual tenho um grande carinho. Sou Vasco desde pequeno, eu e meu pai somos", disse o atacante em entrevista à Fox Sports.

No último sábado, o Palmeiras deixou Montevidéu com o tricampeonato da Libertadores, mas não é apenas isso que o Verdão leva na bagagem. Nas malas de Abel Ferreira, ao todo, o clube embolsou 22,5 milhões de dólares (R$ 126,2 milhões na cotação atual).