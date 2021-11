Felipe Melo com a taça da Libertadores - AFP

Publicado 28/11/2021 16:30

Rio - Campeão da Libertadores, Felipe Melo segue polemizando nas redes sociais. O volante do Palmeiras rebateu um comentário de Eric Faria, repórter da Rede Globo, que comentou que não viu tanto mérito tático em Abel Ferreira, comandante do Verdão na vitória sobre o Flamengo, em Montevidéu.

"Nem acho que o Abel Ferreira tenha tido uma tarde tão brilhante assim. Correu um risco muito grande no segundo tempo quando o Palmeiras mais defendeu do que atacou. O Michael perdeu um gol cara a cara no fim que mudaria muitas opiniões. Mas ao longo da competição foi o melhor treinador. Quem ganha, conta a história. Quem perde, aplaude o adversário. Assim é o esporte. Mais uma Liberta pra conta. Longe do estádio, mas perto dos fatos", escreveu o repórter.

Em seguida, Felipe Melo rebateu o profissional da Rede Globo. "Querido, aceita que dói menos, abraço forte, você é 10!", escreveu. Eric Faria ainda respondeu o volante palmeirense. "Parabéns, bicampeão! Não tem o que doer. Opiniões, apenas. Desfrute. Fique com Deus!", finalizou.