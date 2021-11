Gerson - Alexandre Vida/Flamengo

Publicado 28/11/2021 15:40

Rio - Campeão da Libertadores pela terceira vez, o Palmeiras tem novamente pela frente a "obsessão" do Mundial. E para finalmente conseguir conquistar o título, o clube paulista pode fazer um investimento maior para fortalecer o elenco. Esta é a opinião do ex-jogador do Vasco, Amaral.

"Eu acho que a Leila vai trazer dois reforços de peso para o Palmeiras vencer o Chelsea. Quem pode pintar no Palmeiras é o Pedro, que ainda falta terminar o Brasileiro, e o Gerson, acho que ele vem pro Palmeiras. Vamos ter o ‘forró do Gerson’ no Allianz Parque", disse o ex-jogador em participação no "Troca de Passes", do SporTV.

A disputa do Mundial de Clubes será apenas no ano que vem, no fim de janeiro, ou no começo de fevereiro. Para encarar o Chelsea na decisão, o Palmeiras precisa derrotar seu rival na semifinal, assim como o clube de Londres precisa despachar o seu adversário para alcançar a decisão.