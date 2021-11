Karina Alexandre é veterinária - Reprodução

Publicado 29/11/2021 15:52 | Atualizado 29/11/2021 15:59

Rio - Deyverson participou nesta segunda-feira do Mais Você, da Globo, falou sobre a conquista da Libertadores, mas deu detalhes de sua vida familiar. Entre os temas abordados foi o recente casamento com a médica veterinária Karina Alexandre e a 'amizade' dela com o treinador, que a defendeu de eventuais 'vacilos' do jogador.

A moça foi perguntada por Felipe Andreoli, presente no programa, se a marcação dela era mais acirrada do que a de Abel Ferreira. A veterinária foi categórica: "Acho que eu enquadrei ele mais do que o Abel Ferreira", disse, aos risos.



"Abel me disse: se você machucar ela vai se ver comigo", completou Deyverson. O jogador ainda disse como conheceu a esposa e revelou que ela foi difícil de conquistar em um primeiro momento por causa de sua 'fama'.



"Nos conhecemos através de amigo em comum, eu me apaixonei por essa pessoa maravilhosa. Ela não queria não... jogador de futebol... você vai me dar trabalho".



No programa, Deyverson deu uma camisa autografada de todo o time para a palmeirense Ana Maria Braga, e recebeu uma com a foto da apresentadora, que autografou a camisa. Deyversou brincou com a situação:



"Vou andar com uma mulher bonita no meu peito, tirar onda, tá maluco (SIC)", disse o jogador.

