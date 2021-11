Mundial de Clubes da Fifa tem datas definidas para fevereiro de 2022 - Divulgação

Publicado 29/11/2021 11:24

Campeão da Copa Libertadores diante do Flamengo, no sábado, o Palmeiras foi o último time a se garantir no Mundial de Clubes A Fifa confirmou nesta segunda-feira que a competição será entre os dias 3 e 12 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos. O sorteio das chaves acontece às 13 horas, na sede da entidade, em Zurique.

O Palmeiras chega forte à competição após desbancar os cariocas na Libertadores e cheio de disposição para apagar a má impressão deixada na edição passada, quando não conseguiu anotar nenhum gol no tempo normal e ficou somente no quarto lugar.



Depois de decepcionar na edição passada, perdendo nas semifinais para o Tigres, do México, por 1 a 0, e na decisão do terceiro lugar nos pênaltis para o Al-Haly, a ordem agora é mostrar força para fazer a final dos sonhos contra o Chelsea.



Brasileiro naturalizado italiano, Jorginho, do Chelsea, já está imaginando a final que todos esperam no dia 12 de fevereiro. "O futebol brasileiro tem muita qualidade, tem atletas de enorme qualidade, então acredito (em um possível Chelsea x Palmeiras). Será um jogo bonito de se ver, com futebol bem jogado", disse Jorginho à ESPN Brasil.



O Palmeiras é o representante da América do Sul e o Chelsea o campeão europeu. Outras quatro equipes defendem seu continente na competição: Monterrey, do México, pela Concacaf, Al-Haly, mais uma vez, pela África, Al-Hilal pela Ásia, Alckland City pela Oceania, além do anfitrião Al Jazira.