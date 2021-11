Deyverson rola pelo gramado após toque do árbitro em suas costas na final da Libertadores - Reprodução de TV

Deyverson rola pelo gramado após toque do árbitro em suas costas na final da LibertadoresReprodução de TV

Publicado 29/11/2021 13:05

Herói do título do Palmeiras e carrasco do Flamengo na final da Libertadores, Deyverson ainda protagonizou um dos lances mais comentados da decisão: A simulação após receber um tapinha nas costas do árbitro argentino Nestor Pitana. O atacante explicou a cena nos minutos finais da prorrogação e disse que achava que o toque era de um jogador adversário.



"Foi para ganhar um pouco de tempo, para respirar, para meus companheiros darem uma respirada. Falei: vou dar uma de Deyverson, dar uma caidinha. Achei que era um jogador deles, não sabia que era o árbitro (risos). Ele deu um soco, pediu desculpa e ganhei uns minutinhos para respirar", disse o atacante em participação no programa 'Mais Você', da TV Globo.



simplesmente Deyverson o HERÓI pic.twitter.com/enwfbw6pFF — tteuw (@tteuw_) November 27, 2021

Com o apelido de "Menino Maluquinho", Deyverson é conhecido por momentos folclóricos em suas passagens pelo Palmeiras, inclusive por essas simulações de agressão, caindo no campo e rolando.



O jogador também falou sobre o lance do gol do título e demonstrou apoio a Andreas Pereira, que cometeu o erro no lance.



"Tive a oportunidade de roubar na falha de um companheiro de profissão. A gente não deseja mal a ninguém, tomara que ele se recupere, as criticas às vezes são pesadas. Mas ele errou, e pude fazer o gol da Libertadores. A gente não torce pelo mal de ninguém, mas a gente tem que defender nosso escudo", completou.