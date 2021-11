Prêmio The Best é organizado pela Fifa - AFP

Prêmio The Best é organizado pela FifaAFP

Publicado 29/11/2021 17:00 | Atualizado 29/11/2021 17:09

A Fifa anunciou os 11 gols finalistas do Prêmio Puskas e, pela segunda vez, o Brasil não estará representado. A premiação para o gol mais bonito será entregue durante a cerimônia The Best, para os melhores da temporada, em 17 de janeiro.

Presenting the #Puskas Award 2021 nominees



Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Riyad Mahrez

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir



: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

A lista dos 11 gols mais bonitos foi elaborada por um júri de especialistas da Fifa e agora a premiação irá para votação na internet. Em 2020, Arrascaeta, do Flamengo, foi um dos concorrentes, pelo gol de bicicleta contra o Ceará, no Brasileiro de 2019.

Entre os brasileiros vencedores, Neymar levou o prêmio em 2011 e Wendell Lira em 2015. A outra ves que o Brasil não teve um representante, seja jogador ou clube, foi em2018.