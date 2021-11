Veridiana Moreira é torcedora do Palmeiras - Reprodução

Veridiana Moreira é torcedora do PalmeirasReprodução

Publicado 29/11/2021 13:05 | Atualizado 29/11/2021 13:16

Rio - Campeão da Libertadores da América no último sábado (27), na vitória do Palmeiras por 2 a 1 diante do Flamengo, o jogador Gabriel Menino entrou nas graças do torcedor por um feito fora de campo.