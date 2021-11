Fabrício Brisa e Sandrey venceram o Campeonato Carioca de futevôlei NFVB - Divulgação

Fabrício Brisa e Sandrey venceram o Campeonato Carioca de futevôlei NFVBDivulgação

Publicado 29/11/2021 13:48

Rio - Além da música e vida de influenciador digital, Saulo Poncio também se dedica ao ramo esportivo. No último domingo (28), a dupla empresariada por ele e que traz os atletas Fabrício Brisa e Sandrey venceram o Campeonato Carioca de futevôlei NFVB, um dos mais importantes para os amantes do esporte no Brasil e que cresce a cada dia nas areias do país.



A dupla de futevôlei brasileira que tem o melhor shark attack do mundo vem se destacando na modalidade e já conquistou o primeiro lugar no Jogo Contra 4ª edição. Além de mostrar o dom que possuem nas quadras e com os pés, eles fazem sucesso na internet com o público, com vídeos jogando sendo viralizados e replicados em sites e plataformas de diversos lugares do mundo.



Em outro momento, Fabrício e Sandrey comentaram sobre como é a preparação para os campeonatos e também sobre a importância de apoio profissional para o crescimento.

"Treinamos muito o físico pela manhã, e durante a tarde trabalhamos mais com a bola. Para mim, fazer o que você ama, deixa tudo mais fácil, além de ter ao lado pessoas que desejam seu crescimento, como o Saulo agora como nosso empresário é gratificante", explicaram.



A dupla, que tem um dos melhores shack attak do mundo, uma modalidade que consiste em atacar a bola com força com a parte de baixo do pé, não escondeu as expectativas para essa nova fase com o Saulo como empresário.

"A expectativa é muito grande em ter o Saulo como nosso empresário. Ele que é um grande nome e que construiu uma grande história ao longo dos anos, graças à versatilidade. Nós temos certeza que isso dará muito o que falar", ressaltou Sandrey.