Publicado 29/11/2021 17:20

Rio - Um momento fora do protocolo aconteceu durante o programa "Bom Dia Brasil", da Rede Globo, na manhã desta segunda-feira. Um dia após o confronto entre Atlético-MG e Fluminense, os apresentadores Ana Paula Araújo e Chico Pinheiro protagonizaram um momento fora do comum. Ao abordarem a partida, Ana, que é torcedora do Fluminense, ironizou a atuação da arbitragem na partida.

Pra quem não viu o Bom Dia Brasil agorinha há pouco, @anapaulaaraujo me representa demais! A coragem de reclamar em rede nacional do absurdo de ontem e ainda fazer o gesto de roubo no ar. Uma legítima tricolor que não se cala diante de uma injustiça extrema dessas. #Fluminense pic.twitter.com/NRJQlj9KUB — Bunker Tricolor (@bunkertricolor) November 29, 2021

Vitória questionável do Atlético-MG”, disse a apresentadora, fazendo um gesto de roubo. Chico, que é torcedor do clube mineiro, rebateu em tom irônico. "Estou nem aí. Desculpa, Ana".

Em duelo em Belo Horizonte, o Galo venceu por 2 a 1 de virada. O primeiro gol dos mineiros aconteceu após o VAR chamar revisão de um lance envolvendo o lateral-esquerdo Marlon. A tecnologia viu mão do jogador do Fluminense e o árbitro confirmou a suposta infração irritando os tricolores.