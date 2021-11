Rio, 22/01/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS - PARCEIRO - Weverton durante entrevista coletiva, realizado na Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste de Sao Paulo, na tarde desta terça-feira, 22. Foto: Eduardo Carmim/Parceiro/Agencia O Dia) - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Após ser comparado ao goleiro Bruno, ex-Flamengo, pelo ator da Rede Globo, Paulo Betti, o goleiro do Palmeiras, Weverton lamentou o ocorrido. Após o fim da final da Libertadores, o goleiro demonstrou sua fé em entrevista ao SBT, mas, acabou recebendo críticas por essa manifestação.

"O Paulo sabe que foi infeliz na declaração dele, principalmente por tentar me comparar com outras pessoas, isso não se faz. Mas faz parte, não tenho rancor e perdoo ele. Eu posso falar que ele não sabe o que ele diz, está totalmente equivocado. Isso jamais vai me calar naquilo que acredito. Então, tem que haver respeito: eu posso falar daquilo que acredito, você pode falar daquilo que acredita. Fico feliz porque fiz aquilo que estava no meu coração. Quanto a ele, ele sabe que errou, mas eu desculpo e perdoo, sem problema nenhum", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Paulo Betti fez críticas ao goleiro do Palmeiras em postagem nas redes sociais. Além de compará-lo a Bruno, condenado por homicídio, o ator ainda disse que a manifestação de fé do jogador é um sinal de que o momento do Brasil é ruim.

"O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação de sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me faz lembrar do goleiro Bruno, que rezava antes do jogo e depois ia matar a moça e jogar pros cães. Explica muito o Brasil", escreveu no Twitter, mas apagou a postagem.

Em contato com o portal "UOL", o ator revelou arrependimento pela declaração. "Minha postagem foi infeliz, peço desculpas ao goleiro Weverton, e aproveito pra cumprimentar pelo merecido titulo", resumiu Betti.