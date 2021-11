Lionel Messi ganhou o sétimo troféu Bola de Ouro - AFP

Publicado 29/11/2021 18:20

Em cerimônia no Théâtre du Chatelet, em Paris, Lionel Messi voltou a ser o principal destaque e venceu pela sétima vez o tradicional prêmio Bola de Ouro, organizado pela revista 'France Football'. Na votação realizada por 180 jornalistas internacionais, o argentino superou o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, do Chelsea, que ficou em terceiro lugar, e o polonês Robert Lewandowski, em segundo.

Messi já tinha conquistado a premiação em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Inicialmente criada para apenas jogadores europeus, a Bola de Ouro teve uma revisão em 2016 pela 'France Football', que adotou o atual critério (aberto a qualquer nacionalidade e em clubes de todo o mundo), para dar os troféus alternativos a Pelé pelos anos 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970.



Em seu discurso, Messi pediu que Lewandowski receba uma Bola de Ouro retroativa por ter sido o melhor em 2020, que não foi entregue a ninguém por causa da pandemia de Covid-19.

Já Cristiano Ronaldo, que costumava sempre brigar com Messi pela premiação, ficou apenas em sexto lugar e não compareceu na cerimônia. Representante da Seleção Brasileira na disputa, Neymar ficou em 16ª. Depois de ficar fora em 2019, esse é o segundo pior resultado do camisa 10 do PSG desde que começou a ser lembrado, em 2013.



Outro destaque do PSG e da seleção francesa, Mbappé também ficou distante do top 3: apenas o nono lugar.



A cerimônia também rendeu homenagens a dois craques que faleceram nos últimos dois anos: o argentino Diego Maradona, em novembro de 2020, e o alemão Gerd Müller, em agosto deste ano.

Melhor jogadora de 2021

A espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, ganhou o troféu de melhor jogadora de 2021, levando a melhor sobre Jenniffer Hermoso e Lieke Martens (ambas do Barcelona), Sam Kerr (Chelsea) e Vivianne Miedema (Arsenal).

Melhor atacante

Segundo na disputa com Messi, Lewandowski, com 60 gols marcados em 2021, levou o prêmio de melhor atacante. O italiano Donnarumma, do PSG e que ficou em 10º na lista geral dos jogadores, ganhou o Troféu Yashin de melhor goleiro de 2021. Enderson, do Manchester City, ficou em quarto.

Em uma novidade para este ano, o Chelsea ganhou o troféu Clube do Ano. Já o troféu Kopa, entregue ao destaque até 21 anos, ficou com o espanhol Pedri, do Barcelona.