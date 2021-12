Philippe Coutinho saiu do banco e fez o terceiro gol da vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Villareal - AFP

Publicado 30/11/2021 15:06

Reserva e dono de um dos maiores salários do elenco do Barcelona, Philippe Coutinho voltou a ser especulado como moeda de troca para contratação de atacantes. Segundo o jornal espanhol 'Sport', dirigentes do clube catalão viajaram a Manchester para tentar negociar com os rivais City e United.

De acordo com a publicação, o brasileiro foi oferecido nas negociações por Sterling ou Ferrán Torres, do City, e Martial ou Cavani, do United. Entretanto, nenhum dos dois clubes teria se interessado por Coutinho.



Ou seja, se o Barcelona quiser um desses jogadores, terá de comprá-los, o que não será possível devido à crise financeira pela qual está passando.