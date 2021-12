Jorge Iggor - Reprodução

Publicado 30/11/2021 14:57

Narrador da TNT Sports, Jorge Iggor celebrou, no ano de 2021, uma vitória pessoal. Diagnosticado com câncer na tireóide, o narrador recebeu a notícia de que estava oficialmente recuperado em setembro.

Com todos os momentos difíceis vividos, Jorge Iggor guarda com carinho cada pessoa que o ajudou durante o seu progresso, incluindo alguns diferentes narradores de futebol.

Em entrevista concedida ao podcast 'De lavada', ele afirmou que ficou surpreso com algumas mensagens de apoio que recebeu.

"Galera de fora que no período mais difícil da minha vida me deu muito suporte emocional: Nivaldo Pietro, uma das figuras mais incríveis e admiráveis que existem no nosso meio. Nivaldo Pietro nunca cruzou uma palavra comigo, eu nunca vi o Nivaldo Pietro. Nós ficamos quase uma hora no telefone, com o Pietro me dando um suporte de irmão antes da cirurgia. Paulo Andrade, generosíssimo. Luís Roberto fez uma postagem no perfil Narradores Brasileiros do Instagram, desejando uma boa recuperação. Assim, foi uma corrente legal, de colegas com quem eu não me relacionava. Tem o Linhares Júnior, Daniel Pereira, foram vários", revelou.

Além disso, o narrador da TNT Sports afirmou que Linhares Júnior, ex-SporTV, merece ser contratado por alguma nova emissora.

"Esse cara não pode ficar sem mercado, narra demais, é completo", concluiu o narrador.