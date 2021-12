Estádio Al-Bayt, que tem formato de tenda árabe, é o segundo mais importante para a Copa do Mundo no Catar - AFP

Publicado 30/11/2021 17:28

A menos de um ano da Copa do Mundo, o Catar inaugurou mais um dos oito estádios que serão utilizados em 2022. Nesta terça-feira, o Al Bayt, que receberá a abertura do Mundial no dia 21 de novembro, foi palco da seleção anfitriã contra o Bahrein, pela Copa Árabe.

Com capacidade para 60 mil pessoas, o estádio é o segundo em capacidade (só perde para o Lusail, palco da final) e tem o formato de uma tenda árabe. Localizado na cidade de Al Khor, ao norte de Doha, também possui 96 quartos de hotel, que só funcionarão após a Copa do Mundo.



Além da abertura, o Al Bayt receberá jogos da primeira fase, das oitavas, quartas e semifinal. Também nesta terça-feira, o Estádio 974 (ou Ras Abu Aboud), na região portuária de Doha, será palco de Emirados Árabes e Síria, também pela Copa Árabe, considerada um evento-teste, com todo o protocolo que será utilizado na Copa do Mundo.



Restará então a inauguração oficial do Estádio de Lusail, palco da decisão, cujas obras foram concluídas recentemente, segundo anúncio do Comitê Organizador.



A Copa do Mundo do Catar será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro.