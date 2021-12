Em busca de espaço, ex-jogador do Flamengo analisa futuro para 2022 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/11/2021 17:50

Rio - O meio-campista Reinier, do Borussia Dortmund, não esconde a insatisfação com a falta de espaço que tem na equipe alemã. O jogador está emprestado pelo Real Madrid, e pretende decidir um novo rumo em janeiro de 2022. A informação é do jornal As, da Espanha.

Há um ano e meio na Alemanha, o jogador não consegue ter vaga para jogar como titular no Borussia Dortmund, mesmo após o título olímpico com a seleção brasileira. O atleta pertence ao Real Madrid desde 2020 e ficou apenas seis meses no clube espanhol até ser emprestado para o clube alemão.

Com a camisa do Borussia, o meio-campista disputou 19 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Por outro lado, nesta temporada, o jogador esteve presente em oito jogos, mas não marcou gols e nem deu assistências.