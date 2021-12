Especulado no Fluminense, jogador deixa clube da Série B e fica livre no mercado - Foto: Divulgação/Goiás

Especulado no Fluminense, jogador deixa clube da Série B e fica livre no mercado Foto: Divulgação/Goiás

Publicado 01/12/2021 19:05 | Atualizado 01/12/2021 19:08

Rio - O atacante Alef Manga não pertence mais ao Goiás, apesar de ter alcançado o acesso à elite do futebol brasileiro com a esquipe esmeraldina. Além disso, foi artilheiro do time, com 10 gols. Por outro lado, o Verdão da Serra não teve condições financeiras para exercer a compra do jogador. A informação é do portal "GE".

O valor aproximado da negociação para adquirir os 50% dos direitos econômicos do jogador, junto ao Volta Redonda, era de R$ 1,3 milhão. O Goiás tinha até a última terça para depositar a quantia, mas a situação financeira do clube esmeraldino impediu o acerto.



De acordo com o portal "NETFLU", no início da temporada, o atacante chegou a ser especulado no Fluminense, através de um intermediário que procurou o jogador para levá-lo ao clube carioca. Na ocasião, o empresário Marlei Feliciano confirmou o contato, mas o Tricolor não manifestou interesse no atleta de 26 anos.