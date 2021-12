Keno fez dois gols na virada sobre o Bahia - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 02/12/2021 20:00 | Atualizado 02/12/2021 20:08

Rio - Em jogo dramático como como o jejum de 50 anos, o Atlético-MG venceu por 3 a 2 o Bahia, de virada, na Arena Fonte Nova, e conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez na história — o primeiro foi em 1971. Hulk, de pênalti, e Keno, duas vezes, fizeram os gols que decretaram o título.

Com o título encaminhado, o Atlético precisava de apenas uma vitória ou dois empates nas últimas três rodadas para confirmar a conquista. Com muito esforço, o time conseguiu o triunfo em Salvador, abriu 11 pontos de vantagem para o Flamengo, segundo colocado, e não pode mais ser alcançado por nenhuma outra equipe.

Desesperado para escapar do rebaixamento, o Bahia vendeu muito caro a derrota em casa. Já no segundo tempo, o Tricolor abriu 2 a 0 com Luiz Otávio, aos 16 minutos, e Gilberto, aos 20, para delírio de uma Arena Fonte Nova lotada. A alegria durou muito pouco.

O espírito "forte e vingador" do Galo apareceu com tudo e foi avassalador, precisando de apenas cinco minutos para conquistar a virada histórica. Aos 27, Hulk, craque do campeonato, converteu pênalti sofrido por Eduardo Sasha. Keno, aos 28 e aos 32, fez os dois belos gols que garantiram o título com duas rodadas de antecedência. Festa em Salvador e em Belo Horizonte.