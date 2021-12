Clara Brasil é namorada de Del Nero - Reprodução

Publicado 03/12/2021 10:00 | Atualizado 03/12/2021 10:05

Rio - A influenciadora digital Clara Brasil, namorada do ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Neto, postou uma foto em homenagem ao Atlético-MG, campeão brasileiro, após derrotar o Bahia, em Salvador. O Galo não conquistava o título há 50 anos.

"Fotinha antiga, mas tá valendo, não deu para tirar foto nova", escreveu Clara. Na imagem, a influenciadora digital aparece com a camisa do clube de Minas Gerais. Namorada de Del Nero, de 80 anos, a mineira, tem 30 anos, nasceu na cidade de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, e mora no Rio de Janeiro.

Os dois namoram desde 2019, porém, o relacionamento só se tornou público em novembro deste ano, quando ela postou uma imagem com o dirigente no Instagram. No último dia 23, Clara foi visitar Del Nero, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado para tratar de leucemia.