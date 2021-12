Keno e Vargas comemoram gol do Atlético-MG sobre o Bahia - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 03/12/2021 12:30

Belo Horizonte - A conquista do Campeonato Brasileiro de 2021 renderá R$ 33 milhões aos cofres do Atlético-MG. O clube, que venceu de virada o Bahia por 3 a 2 na Fonte Nova nesta quinta-feira (2), pode tornar os valores em premiações nesta temporada ainda mais altos, faturando mais de R$ 145 milhões.

Apos o título brasileiro, nos dias 12 e 15 de dezembro, o Galo disputa a final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.



A equipe acumulou R$ 15 milhões durante toda a competição. Se for vice-campeão do torneio, o Atlético garantirá mais R$ 23 milhões (rendendo R$ 38 milhões). Contudo, caso consiga a conquista da Tríplice Coroa fará os atleticanos aumentarem ainda mais a quantia recebida.



O prêmio destinado ao campeão é de R$ 56 milhões. No total, o Galo pode receber mais R$ 71,5 milhões caso dê nova volta olímpica. Estes valores se juntam aos R$ 40,9 milhões que o Galo recebeu por ter sido semifinalista na Copa Libertadores (quando a equipe foi eliminada pelo Palmeiras.



O título da Copa do Brasil levaria o Galo a conseguir um faturamento recorde em sua história.