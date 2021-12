Globo - Reprodução Globo

Publicado 03/12/2021 19:23 | Atualizado 03/12/2021 19:24

Rio - A TV Globo de Minas Gerais e de Bahia brilharam ao lado do Atlético-MG, que conquistou antecipadamente o Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira, contra o Bahia, na Fonte Nova. Em 1971, o clube mineiro levantou a taça da competição pela primeira vez e passou por 50 anos sem conquistar novamente o torneio.

A vitória do Atlético-MG por 3 a 2 sobre o Bahia nesta quinta-feira, dia 2, garantiu não só o segundo título brasileiro da história do time mineiro, mas também as maiores audiências da TV Globo com o futebol este ano nos estados de Minas Gerais e da Bahia.

Em Belo Horizonte, os 35 pontos de audiência e 56% de participação – mais da metade dos televisores ligados estavam sintonizados no jogo, se tornaram também a maior audiência do futebol da TV Globo desde agosto de 2019. Na capital baiana, a partida atingiu 28 pontos de audiência e 48% de participação, a maior audiência do futebol nesta praça desde novembro de 2019.