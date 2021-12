A skatista Pamela Rosa, bicampeã mundial de skate street - Felipe Diniz/Divulgação

Publicado 03/12/2021 19:02 | Atualizado 03/12/2021 19:04

Rio - Primeiro evento de skate realizado no Brasil após a disputa dos Jogos Olímpicos, o ‘STU Open’ reúne até domingo, no Rio de Janeiro, alguns dos principais nomes nas modalidades street e park. Entre eles, os medalhistas olímpicos Pedro Barros e Rayssa Leal, além da atual bicampeã mundial de skate street Pâmela Rosa.

A partir deste sábado, dia 4, o sportv2 transmite ao vivo e com exclusividade as semifinais e no dia seguinte as finais do evento, sempre a partir das 13h, com a narração de Sergio Arenillas e comentários de Geninho Amaral e Karen Jonz.

"Momento de decisão do STU no Rio de Janeiro, último evento da temporada e o destaque é que podemos ter, assim como aconteceu no Mundial, uma disputa brasileira na final do street feminino, entre Rayssa e Pâmela. Vai ser muito bom poder ver as duas atuando aqui no Brasil. Na modalidade park, o destaque é o Pedro Barros, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e o Luizinho, quarto colocado em Tóquio. Oportunidade para assistir uma competição com nível bem alto neste fim de semana", afirma o comentarista Geninho Amaral.

Antes das fases decisivas do STU Open, o "Globo Esporte" desta sexta-feira (3), mostrou o bom momento de Pâmela Rosa, após a conquista de mais um título mundial. Mais tarde, às 23h no sportv2, ela é a convidada do programa "Ça Va Paris", comandado por Marcelo Barreto. No dia seguinte, Letícia Buffoni, um dos maiores nomes da história do skate, participa ao vivo do programa "É de Casa".

Direto do Rio de Janeiro, o "Globo Esporte" traz ao vivo todo o clima que antecede a etapa semifinal. No domingo, as finais das modalidades park e street serão assunto do "Esporte Espetacular". A cobertura segue no "ge", que acompanha os dois últimos dias de competição em tempo real, com fotos e vídeos.