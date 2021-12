Gramado do Maracanã passou por reforma recentemente - Luã Vitor / Maracanã

Publicado 06/12/2021 11:47

Motivo de muitas críticas ao longo do ano, inclusive de Tite e de Messi na Copa América, o gamado do Maracanã passará por uma nova reforma. Desta vez, a partir de 2022, o estádio terá grama híbrida, mistura entre grama natural ( a maior parte) reforçada com fibras sintéticas. Em comunicado, a gestão do estádio informou que a obra começará neste mês e com previsão de durar até 90 dias, para ser entregue para as semifinais do Campeonato Carioca.



O valor estimado para a obra é de R$ 4 milhões e nem Flamengo nem Fluminense arcarão com nada. O dinheiro será retirado do caixa do estádio pelo arrecadado no ano. “É uma intervenção necessária, que teve como fatores principais o volume de jogos disputados no estádio e também as interferências climáticas. Serão aproximadamente três meses de trabalho para que o gramado esteja pronto o quanto antes, sem comprometer o calendário de 2022”, afirma o CEO do Maracanã, Severiano Braga, na nota.



Com mais de 70 jogos nesta temporada, o gramado do Maracanã não aguentou e esse foi um dos motivos para a mudança, já que, com dois clubes como mandantes, continuará recebendo mais partidas do que o ideal.



Segundo a gestão do Maracanã, a grama é "100% natural do tipo bermuda celebration, reforçada por fibras de polietileno, que são injetadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo. A tecnologia desse sistema faz uma 'costura' entre os fios sintéticos e a grama natural, por meio de um equipamento especial".



Desta maneira, ainda segundo a nota, a grama híbrida garante a superfície sempre uniforme e mais resistente ao pisoteio.