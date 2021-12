Nenê falou sobre a emoção de retornar ao Parque dos Príncipes, em Paris - Reprodução/Twitter PSG

Nenê falou sobre a emoção de retornar ao Parque dos Príncipes, em ParisReprodução/Twitter PSG

Publicado 07/12/2021 15:11 | Atualizado 07/12/2021 15:14

De férias em Paris após a disputa da Série B pelo Vasco, Nenê foi o convidado de honra do PSG no jogo desta terça-feira contra o Brugge, da Bélgica, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ídolo no clube francês, o experiente meia de 40 anos foi a campo e chegou a ser cumprimentado por Messi no aquecimento.

Nenê e o craque argentino conversaram por alguns minutos antes de a bola rolar. O meia, que é amigo de Neymar e esteve com ele ontem, também gravou um vídeo nas redes sociais do PSG.



"Isso me deixa extremamente feliz, aquece meu coração porque o Parque (dos Príncipes) é um pouco como minha segunda casa. Eu tive um tempo incrível lá. E vai trazer de volta algumas ótimas lembranças", disse Nenê aos canais oficiais do clube francês. Ele também falou sobre continuar jogando aos 40 anos e comentou sobre o Vasco.

"E sou muito competitivo. Acho que isso também me ajuda a continuar jogando em um bom nível. É muito bom ainda estar em campo, jogando por um dos grandes times brasileiros. E espero continuar".



Em três temporadas, Nenê marcou 48 gols em 112 partidas pelo PSG, sendo campeão francês em 2012/13.