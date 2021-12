Mbappé, do Paris Saint-Germain - c.gavelle/PSG

Mbappé, do Paris Saint-Germainc.gavelle/PSG

Publicado 07/12/2021 17:15 | Atualizado 07/12/2021 17:18

Rio - Autor de dois gols na goleada por 4 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Brugge, no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira (7), Mbappé adicionou mais um recorde individual à sua coleção. Aos 22 aos, o atacante se tornou o jogador mais jovem a superar a marca de 30 gols na Liga dos Campeões.

Mbappé precisou de 50 partidas — 41 pelo PSG e quatro pelo Monaco — na Liga dos Campeões para chegar aos atuais 31 gols, mas o tão sonhado título ainda não chegou. Na única final que disputou, em 2020, perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique.

Diante do Brugge, Mabppé só precisou de seis minutos para balançar as redes duas vezes e atingir a marca histórica. Sem Neymar, os outros dois gols da equipe francesa foram de Messi e Rits descontou para os belgas.

Com 12 pontos, o Paris Saint-Germain se classificou na segunda colocação do Grupo A para as oitavas de final da Liga dos Campeões, seguido por Leipzig e pelo Brugge, eliminados. O líder foi o Manchester City.