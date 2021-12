Asensio fez o segundo gol do Real Madrid sobre a Inter de Milão - AFP

Asensio fez o segundo gol do Real Madrid sobre a Inter de MilãoAFP

Publicado 07/12/2021 19:49

Rio - Já classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Inter de Milão mediram forças nesta terça-feira (7) para disputar a liderança do Grupo D. Com golaços de Kroos e Asensio, os merengues venceram por 2 a 0 e serão cabeças-de-chave na próxima fase.

O badalado quarteto brasileiro foi bem como de costume, com Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinicius Junior, sensação da temporada, entre os titulares. Rodrygo acertou a trave e Casemiro e Vini Jr. saíram aplaudidos de campo.

O brilho maior da noite, no entanto, ficou reservado para Kroos e Asensio. Aos 17 do primeiro tempo, o alemão acertou um lindo chute de canhota, de fora da área, para abrir o placar. Aos 33 da etapa final, Asensio fez ainda mais bonito, também de longe, para sacramentar a vitória e a liderança.

Apesar da derrota, a Inter de Milão não tem muito o que lamentar, pois também avançou às oitavas de final. O Sheriff, da Moldávia, ficou em terceiro e vai disputar a Liga Europa. Já o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi o lanterna.

Quem só garantiu a classificação nesta terça-feira foi o Atlético de Madrid, ao vencer por 3 a 1 o Porto, fora de casa, e ficar com a segunda posição do Grupo B. Griezmann, De Paul e Angel Correa fizeram os gols da vitória — Sérgio Oliveira descontou. Já o Liverpool, líder isolado, bateu por 2 a 1 o lanterna Milan, de virada.

Também estão classificados às oitavas de final Manchester City, Paris Saint-Germain, Ajax, Sporting, Bayern de Munique, Manchester United, Lille, Chelsea e Juventus. Nesta quarta-feira (8), serão definidos os últimos três presentes na próxima fase. Confira abaixo os jogos:

Bayern de Munique x Barcelona

Benfica x Dínamo de Kiev

Manchester United x Young Boys

Atalanta x Villareal

RB Salzburg x Sevilla

Wolfsburg x Lille

Juventus x Malmö

Zenit x Chelsea