Durante o mês que ficou internado, em setembro, Pelé mostrou um pouco de sua rotina de recuperação - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2021 11:27

Pelé retornou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ficará para dar sequência ao tratamento de um tumor no intestino, mais precisamente no cólon. Segundo boletim médico do hospital, o Rei do Futebol está "estável e com previsão de alta nos próximos dias".

Essa nova internação já estava programada para o tratamento. Desta maneira, Pelé espera não precisar passar por novos exames em breve e assim descansar no Guarujá.



O Rei do Futebol teve o tumor no cólon encontrado em setembro e passou por uma cirurgia para a retirada. Ele recebeu alta em 30 de setembro e seguiu com o tratamento de quimioterapia. Ao longo do período de internação, ele e suas filhas divulgaram momentos dentro do hospital para tranquilizar os fãs.