CBF foi obrigada a seguir regra imposta pela FifaDivulgação/CBF

Publicado 08/12/2021 12:09

Para seguir uma exigência da Fifa, a CBF comunicou os clubes e federações através de um ofício que haverá janela nacional de transferências a partir de 2022, seguindo as mesmas datas da internacional. Na prática, somente em dois períodos - um em cada semestre - jogadores poderão ser regularizados ou se transferir para outro clube. A informação inicial é do site 'GE'.

Até esta temporada, os clubes podiam fazer transferências nacionais em qualquer período e só tinham o limite de inscrição das competições. Agora, as inscrições de novos jogadores só poderão acontecer: entre 19 de janeiro e 12 de abril de 2022 (primeiro semestre) e entre 18 de julho e 15 de agosto (segundo semestre).



Para 2022, a CBF conseguiu um acordo com a Fifa para que a regra só valesse para os clubes que disputam as séries A e B. Mas a partir de 2023 será para todos.



A mesma regra deverá ser respeitada para jogadores que retornam de empréstimo. Também serão mantidas as exceções que já existem na janela internacional, como por exemplo jogador sem contrato ou com vínculo rescindido antes do fim da janela.