Jorge jesus - treinador do Benfica - Arquivo / Agencia O Dia

Jorge jesus - treinador do Benfica Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 08/12/2021 19:00

Rio - O treinador Jorge Jesus, do Benfica, foi vaiado pela torcida do clube português antes de iniciar o duelo contra o Dínamo de Kiev, pela última rodada da Champions League, nesta quarta-feira. O técnico segue pressionado e corre risco de ser demitido neste ano.

Por outro lado, o Benfica saiu com uma vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, com gols de Yaremchuck e Gilberto, ex-lateral do Fluminense. O triunfo classificou o clube português às oitavas de final da Champions League e amenizou a situação de Jorge Jesus.

O Benfica não era considerado um dos favoritos do Grupo E da Champions League. No entanto, a vitória colocou a equipe portuguesa na segunda colocação com oito pontos, dez a menos que o líder, Bayern de Munique.