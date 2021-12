Rede Globo - Divulgação / Globo

Rede GloboDivulgação / Globo

Publicado 09/12/2021 13:16

O Grupo Globo economizou R$ 14,4 milhões com os rebaixamentos de Botafogo e Vasco para a Série B do Brasileirão. Conforme a publicação do 'Notícias da Tv', a emissora carioca desembolsa R$ 1,2 milhão por cada partida da primeira divisão exibida na rede. Como somente Flamengo e Fluminense estão na Série A, o grupo deixou de gastar uma bolada com as 12 vezes que a dupla alvinegra foi atração no Rio de Janeiro.



E o balanço financeiro da Globo ainda teve mais um ponto de destaque com as quedas de Botafogo e Vasco. Os clubes da Série B não recebem bônus por partida transmitida, uma vez que a emissora paga à CBF um valor fixo, de R$ 160 milhões, para ser repartido por todos os 20 clubes que disputam a divisão de acesso do futebol nacional, se assim for desejado.

Como previsto no contrato, Botafogo e Vasco optaram pelas vendas de pay-per-view das partidas, faturando, segundo o 'Notícias da Tv', pouco mais de R$ 18 milhões com as assinaturas da torcida. Esse valor é mais que o dobro do que teriam obtido com o compartilhamento da cota única da Série B.

Ao todo, a Globo transmitiu 26 partidas de Série A (14 do Fluminense e 12 do Flamengo) e outras 12 da Série B (sete do Vasco e cinco do Botafogo). Por isso, a primeira divisão teve o menor número de jogos exibidos dentro do atual contrato, que corre desde 2019 até 2024.