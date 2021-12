Willian ao lado do treinador Sylvinho, no treino do Corinthians - Divulgação

Willian ao lado do treinador Sylvinho, no treino do CorinthiansDivulgação

Publicado 10/12/2021 15:06

Sylvinho, técnico do Corinthians, teve detectada uma arritmia cardíaca ao realizar exames médicos há algumas semanas visando a próxima temporada. O clube promoveu avaliação cardiológica do elenco e o problema do treinador está sendo analisado pelos médicos.

Ainda de acordo com o Corinthians, Sylvinho vai passar por exames mais detalhados para entender a gravidade da arritmia e obter um diagnóstico mais conclusivo. Mesmo com o quadro, ele esteve à beira do campo nas partidas contra o Juventude e o Grêmio, pelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

Sylvinho chegou ao Corinthians em maio deste ano e levou o time à fase de grupos da Copa Libertadores ao terminar o Brasileirão na quinta posição. Após um início oscilante, a chegada de reforços melhorou o nível da equipe, que cresceu de rendimento. Apesar disso, em vários momentos da competição, o treinador foi bastante cobrado pelos torcedores por atuações mais convincentes.

"Você pegar um Corinthians no qual o cenário externo duvidava que o time ia se manter em primeira divisão. Assim eu peguei o time, a pauta era essa e em nenhum momento em 38 rodadas nós estivemos em zona de rebaixamento", se defendeu após a derrota para o Juventude, em Caxias do Sul (RS), na última quinta-feira.

O técnico vai participar da montagem do elenco do Corinthians para a próxima temporada. A diretoria negocia com o volante Paulinho, com passagem vitoriosa pelo clube, e também busca outros nomes.