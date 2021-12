Possível nova camisa da Seleção Brasileira para a Copa de 2022 - Reprodução/Footyheadlines

Publicado 12/12/2021 11:34 | Atualizado 12/12/2021 11:35

Rio - Com a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, se aproximando, a dúvida de qual camisa a seleção brasileira vai vestir, começa a pairar sobre os torcedores. Segundo o site especializado 'Footyheadlines', já é possível ter uma ideia da vestimenta que será usada pelos jogadores brasileiros

Com o tom de azul predominando, e detalhes na manga, a camisa já foi apelidada nas redes sociais de "onça-pintada", fazendo uma comparação entre o animal da fauna brasileira e o estilo da camisa.

Algo que chama bastante atenção é o tom de amarelo usado, o qual é puxado para o neon. O tom é parecido com o da Copa do Mundo de 2002. No segundo uniforme, a principal atração é a cor da manga, com um degradê de azul para verde e detalhes em amarelo.