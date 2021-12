Vinicius Junior - AFP

Publicado 11/12/2021 20:30

Rio - Vivendo um grande momento com a camisa do Real Madrid, Vinicius Junior vem recebendo muitos elogios. Em entrevista Em entrevista ao canal espanhol “Movistar+”, o atleta falou sobre o seu futuro no futebol. Além de projetar conquistas, ele também abordou possíveis prêmios individuais.

"Tenho que trabalhar muito para isso (ganhar a Bola de Ouro). Tenho que continuar, jogar aqui, continuar fazendo as coisas bem e estar sempre no meu melhor. Se continuar jogando assim, claro que posso ganhar, mas o principal para mim é vencer com a equipe e ganhar muitos títulos aqui, com o Madrid", afirmou.

O atacante, de 21 anos, foi revelado pelo Flamengo e acabou vendido para o Real Madrid em 2018. Na atual temporada, Vinicius Junior entrou em campo em 22 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências pelo clube espanhol.