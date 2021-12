Vinicius Junior e Rodrygo - Reprodução

Publicado 12/12/2021 17:00

Inglaterra - A dupla de ataque brasileira do Real Madrid pode estar chegando ao fim. Segundo informações da revista inglesa "442", o Liverpool estaria disposto a pagar até 68 milhões de libras (cerca de R$ 507 milhões na cotação atual) para tirar o jovem Rodrygo do time espanhol.



Atualmente com 20 anos, o jogador da base do Santos é visto como um investimento para o futuro e ideal para repor a eventual saída de Salah ou Mané do clube. Ambos estão perto dos 30 anos e não tem garantias que continuarão Liverpool por muitas temporadas.

Rodrygo está no Real Madrid desde 2019, quando tinha apenas 18 anos. Com 11 gols e 14 assistências pelo time espanhol, o atacante está acostumado a dividir o campo com outro brasileiro, Vinicius Jr., ex-Flamengo.