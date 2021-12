Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar celebrates his first goal of the match during the French L1 football match between FC Girondins de Bordeaux and Paris Saint-Germain at The Matmut Atlantique Stadium in Bordeaux, south-western France on November 6, 2021. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP) - AFP

Publicado 12/12/2021 18:00

Paris - Ainda sem jogar, devido a mais uma lesão, Neymar não deixa os holofotes na mídia esportiva da França. Entre ataques e críticas, o jornalista Gilles Favard, canal L’Equipe, tentou explicar o porquê de tantas pessoas não gostam do camisa 10 do PSG.

“Neymar? Melhor não falar sobre ele com muitos jogadores que já o enfrentaram. Ele não é um jogador feliz. Ele não é amado. Ele provoca e humilha. Diferentemente de Ronaldinho, que poderia driblar 25 vezes um zagueiro, mas ninguém o odiava”, afirmou o comentarista antes de completar:

"Diante do adversário, ele é um jogador humilhante. E não é só um pouquinho. Ele comete abusos. É incrível como ele consegue provocar com calma e método seus oponentes”, finalizou Favard.

Durante o programa, Nenê, do Vasco, - que estava em Paris nos últimos dias - defendeu Neymar: “Ele não é protegido pelos árbitros, e não é só ele. Às vezes é muito chato receber tantas agressões em campo. Parece que todos tem inveja dessas qualidades técnicas”, afirmou ex-jogador do PSG.



No último sábado, o PSG divulgou um novo boletim médico sobre a atual situação do jogador, que não joga desde 28 de novembro, quando se machucou no jogo contra o St. Etienne. De acordo com a nota do clube francês, o craque brasileiro retorna na metade final de janeiro.